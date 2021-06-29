Один из производителей техники планирует сделать смартфон с 200-мегапиксельной камерой

Смартфон с 200-мегапиксельной камерой планирует производить компания Xiaomi. Об этом сообщает «РИА Новости».

Смартфон Xiaomi Mi 12 будет оснащен такой камерой. Также у него может появиться перспективный процессор Snapdragon 895, 120-герцовый OLED-экран и быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. Телефон должен выйти в конце этого года.

Отмечается, что у Xiaomi Mi 12 будет использоваться сенсор изображения Samsung ISOCELL.

Ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон, который сможет заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100% за несколько минут.



Алексей Нечаев