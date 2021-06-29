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Один из производителей техники планирует сделать смартфон с 200-мегапиксельной камерой

15:06, 29.06.2021
Один из производителей техники планирует сделать смартфон с 200-мегапиксельной камерой
Фото: pixabay.com

Смартфон с 200-мегапиксельной камерой планирует производить компания Xiaomi. Об этом сообщает «РИА Новости».

Смартфон Xiaomi Mi 12 будет оснащен такой камерой. Также у него может появиться перспективный процессор Snapdragon 895, 120-герцовый OLED-экран и быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт. Телефон должен выйти в конце этого года.

Отмечается, что у Xiaomi Mi 12 будет использоваться сенсор изображения Samsung ISOCELL.

Ранее сообщалось, что Xiaomi разрабатывает смартфон, который сможет заряжаться от сетевого устройства нового типа до 100% за несколько минут.

Алексей Нечаев
ТехнологииОбщество
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