Татарстан вошел в число лидеров по продажам доменов на вторичном рынке

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан стал одним из лидеров среди российских регионов по количеству продаваемых на вторичном рынке доменов, опередив Самарскую область и Башкирию. Всего в республике выставлены на продажу 110 имен.

Средняя стоимость домена, продаваемого в Татарстане, не превышает 30 тыс. рублей. Одним из самых дорогих предложений на этом рынке стал dostavkakazan.ru. Его предлагают купить за 350 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что в среднем по результатам торга стоимость домена снижается на 43% от изначально определенной продавцом.

70 из продаваемых в Татарстане доменов связаны со словом kazan, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование регистратора доменов для бизнеса RU-CENTER.



Напомним, в марте 2015 года стартовала свободная регистрация доменных имен в зоне .tatar. Как выяснило «Реальное время», по состоянию на начало марта в ней были активны порядка тысячи доменных имен, а эксперты отмечали стагнацию в части регистраций. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Демина