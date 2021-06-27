Алиев хочет увеличить численность азербайджанской армии
Численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники. Об это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения. Вдобавок наша военная мощь увеличится. После войны были даны соответствующие поручения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения, техники на основе современных технологий», — сказал он.
По случаю Дня вооруженных сил Алиев встретился с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии, сообщает «РИА Новости».
Недавно президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.
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