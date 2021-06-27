Алиев хочет увеличить численность азербайджанской армии

Фото: Максим Платонов

Численность азербайджанской армии будет увеличена, начался процесс по закупке современной техники. Об это заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Армения должна понять, что Азербайджан и дальше будет укрепляться, и это вне сомнения. Вдобавок наша военная мощь увеличится. После войны были даны соответствующие поручения, подписаны новые контракты, начался процесс закупки нового вооружения, техники на основе современных технологий», — сказал он.

По случаю Дня вооруженных сил Алиев встретился с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии, сообщает «РИА Новости».

Недавно президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.



Алексей Нечаев