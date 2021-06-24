Казань стала лидером по стоимости аренды офисов среди городов-миллионников России

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань стала лидером по стоимости аренды офисов среди российских городов-миллионников — средняя ставка аренды современных офисов класса А в первом полугодии 2021 года составила 1 672 рубля в месяц за 1 кв. метр.

В топ-3 рейтинга также попали Красноярск (1 530 руб./месяц за 1 кв. м) и Воронеж (1 270 руб./месяц за 1 кв. м), пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков международной консалтинговой компании CBRE. В 2019 году в тройку лидеров входили Красноярск, Казань и Екатеринбург.



Самые невысокие арендные ставки на офисы класса А в этом году зарегистрированы в Уфе (880 руб./месяц за 1 кв. м), Самаре (850 руб.) и Омске (825 руб.). Максимальная стоимость аренды офисов класса В зафиксирована в Воронеже — 1 066 руб./месяц за 1 кв. м, минимальная — в Омске (619 руб.).



Фото: Максим Платонов (архив)

Казань стала лидером среди городов-миллионников России по росту средней арендной ставки, по сравнению с первым полугодием 2019 года. Ее уровень вырос на 21%. В числе лидеров также Воронеж (+20%) Волгоград и Самара (+13%).



По результатам мониторинга на 1 марта 2021 года, арендные ставки в столице Татарстана для торговых и офисных площадей достигают 325—400 руб./ кв. м.



Татьяна Демина