Российский фигурист сменил спортивное гражданство и будет выступать за Польшу

Российский фигурист Владимир Самойлов сменил спортивное гражданство. Со следующего сезона 21-летний спортсмен будет представлять на соревнованиях Польшу. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Самойлов получил наше разрешение (представлять Польшу). Тренироваться он будет тоже в Польше. За какую страну спортсмен получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться», — сказал Горшков.

Александр Горшков. Фото: fsrussia.ru

Самойлов известен тем, что в свое время успел поработать в группах двух российских специалистов у Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В последнее время фигурист работал с тренером Викторией Буцаевой и способен выполнять все четверные прыжки.

«Если спортсмен принял такое решение, разубеждать его, считаю, бессмысленно. Причины у всех разные. Молодые спортсмены решение выступать за другую страну часто принимают не сами, а их родители, это связано с работой, семейными планами и обстоятельствами. Тут нет готового рецепта», — прокомментировала выбор Самойлова его тренер Буцаева.

Группа тренера Виктории Буцаевой. Фото: fsrussia.ru

Напомним, ранее в «Реальном времени» выходило интервью с уроженкой Казани Аделиной Галявиевой, которая выступает за сборную Франции по фигурному катанию.