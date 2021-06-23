Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса бизнес-класса в Казани

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк совместно с партнером — компанией-застройщиком ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ИМПУЛЬС ГРУПП» (Группа компаний «КамаСтройИнвест») подписали соглашение о реализации проекта по возведению новостройки в Казани. Финансирование строительства ведется с применением эскроу-счетов, объем предоставленной кредитной линии Сбербанка составил 725 млн рублей.

Новый жилой комплекс «Altura» будет расположен в окружении ключевых культурных и деловых площадок Казани. 4-х этажные дома класса «элит» с панорамными лоджиями и открытыми балконами. Легкая и воздушная архитектура нового жилого комплекса разработана в светлых тонах с использованием элементов из дерева и натурального кирпича. На расстоянии пешей прогулки — Казанский Кремль, Кремлевская Набережная, площадь Свободы, престижные школы и вузы, бизнес-центры и государственные учреждения.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Сбербанк выступает одним из основных финансовых партнеров строительной отрасли в Татарстане. Благодаря нашей экспертизе и опыту в проектном финансировании мы предлагаем клиентам не типовые, а индивидуальные решения. Помимо кредитного договора, мы с группой компаний «КамаСтройИнвест» договорились о сотрудничестве по ряду направлений экосистемы Сбера».

Делюс Сиразетдинов, генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест»:

«Объединяя в себе образ, навеянный архитектурой южно-итальянских вилл и атмосферой исторического центра Казани, ЖК Altura приглашает вас на вершину комфорта, технологий и дизайна. Изумительный вид из окна будет радовать вас каждый день и не оставит равнодушными ваших гостей».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»