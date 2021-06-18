Фан-зона Евро-2020 в Москве будет закрыта из-за коронавируса

Фан-зона чемпионата Европы в Москве, работающая в Лужниках, будет закрыта из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, властям придется закрыть фан-зону, так как болельщики не соблюдают установленные требования посещения подобных мероприятий.

«Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми. Это означает, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть», — говорится на сайте мэра Москвы.

Фото: скриншот (архив)

Отметим, что в России официальные фан-зоны открыты в еще восьми городах страны. В том числе, в Санкт-Петербурге, где проходят матчи Евро-2020.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост новых случаев коронавируса в России. По ее словам, это связано с нигилизмом граждан в отношении мер защиты от инфекции.