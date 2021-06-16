Сборная Италии обыграла Швейцарию в матче Евро-2020

Сборная Италии обыграла команду Швейцарии (3:0) в матче группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу.

В составе итальянцев дублем отметился Мануэль Локателли. Полузащитник сборной Италии по разу отличился в обоих таймах. Третий гол в ворота швейцарской команды отправил дальним ударом Чиро Иммобиле в самом конце встречи.

После этой победы в активе сборной Италии стало шесть очков, они гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Напомним, ранее в группе А Турция проиграла команде Уэльса со счетом 0:2.