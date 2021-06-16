Зеленодольский и Казанский ТЦ «Эссен» вышли в финал премии РГУД

17 июня в рамках Х юбилейного саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов в Казани (0+) состоится вручение премии «Региональная премия по итогам первого десятилетия РГУД в Республике Татарстан». Она дает оценку объектам и достижениям компаний в области жилой и коммерческой недвижимости.

Премия проходит в два этапа: определение номинантов после сбора заявок и онлайн-защита ими своих проектов.

После второго этапа в номинации «Торговая недвижимость» «Малый торговый центр» (общая площадь до 15 000 кв. м) в число финалистов вошли торговые центры «Эссен» в Казани и в Зеленодольске. Эти объекты на участие в конкурсе заявил «Эссен Девелопмент» — департамент коммерческой недвижимости АО «Эссен Продакшн АГ».

Партнерский материал