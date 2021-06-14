Исследование: куда дешевле всего можно было отправиться из Казани на июньские праздники

Туристы из Казани могли выгодно слетать в июньские выходные 12—14 июня в Москву (6,8 тыс. рублей), Краснодар (7,5 тыс. рублей) и Пермь (9,4 тыс. рублей). Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Специалисты проанализировали средние цены на билеты из российских городов, жители которых чаще всего искали варианты для поездок на длинные июньские выходные. На основании этого они составили список направлений, по которым можно недорого отправиться в путешествие на поезде или самолете.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Так, путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Казани чаще всего интересовались перелетами в обе стороны. Москвичам выгоднее всего было отправиться в Нижний Новгород (4,5 тыс. рублей), Екатеринбург (4,7 тыс. рублей), Пермь (5,4 тыс. рублей). Из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву (4,3 тыс. рублей), в Мурманск (8,2 тыс. рублей) и в Архангельск (8,3 тыс. рублей).



Также казанцы, москвичи, петербужцы искали железнодорожные билеты. Туристам из столицы Татарстана выгодно было съездить в Ижевск (810 рублей), Набережные Челны (850 рублей) и Екатеринбург (1 300 рублей), передает ТАСС.

Исследование «МегаФона» ранее показало, что 20% татарстанцев отправились в Московскую и Нижегородскую области в мае.

