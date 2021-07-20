Крупный игрок рынка e-commerce запускает робототехническую лабораторию в Иннополисе

В Иннополисе начнет работу лаборатория робототехники компании OZON. Команда из четырех десятков инженеров займется поиском новых решений для роботизации фулфилмент-центров и всех звеньев логистической цепочки поставок: сортировочных хабов, систем эффективного хранения, обработки и доставки заказов. Цель — повысить продуктивность работы складов и избавить персонал от утомительного физического труда.

Руководить новым подразделением будет Салимжан Гафуров (он возглавлял лабораторию автономных транспортных средств Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета Иннополис).

Как сообщает технический директор Ozon Антон Степаненко, «собственные разработки в сфере роботизации логистики позволят в перспективе сделать работу цепи поставок гораздо эффективнее и задать стандарты для всего рынка e-commerce».



Лаборатория Ozon расположится на территории ОЭЗ Иннополис, уже подана заявка на получение статуса ее партнера. Планируется и совместная работа с Университетом Иннополис.

«Татарстан является инвестиционно-привлекательным регионом для федеральных онлайн-игроков, которые развивают здесь свои логистические хабы. Мы приветствуем принятие компанией Ozon решения об открытии центра разработки в Иннополисе, где возможно не только прирасти командой крутых специалистов, в том числе выпускников Университета Иннополис, но и организовать тестирование своих технологических решений. Со своей стороны готовы оказать всестороннюю поддержку для эффективной работы нового центра», — прокомментировал новость Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан.



Людмила Губаева