Татарстанские нефтяники изобрели легкий превентор для быстрого ремонта скважин СВН
В бугульминском институте «ТатНИПИнефть» под руководством Управления по ремонту скважин и ПНП и при непосредственном участии Управления по ремонту скважин (УПРС) создали и запатентовали усовершенствованный превентор, устанавливающийся на устья наклонных скважин для сверхвязкой нефти во время их ремонта, сообщает ИА «Девон» со ссылкой на «Нефтяные вести».
Превентор — главная часть противовыбросного оборудования, которое устанавливают на скважине во время ее ремонта. Он нужен для герметизации устья скважины при возникновении ЧС, а еще для обеспечения безопасности персонала во время ремонта, рассказал завсектором ТРС лаборатории эксплуатации и ремонта осложненных скважин «ТатНИПИнефти» Радик Зиятдинов.
Превенторы имеют большие габариты, их установление сложное и занимает много времени. К тому же с ними нужно устанавливать переходные катушки, что увеличивает габариты оборудования. Превентор, запатентованный татарстанскими нефтяниками, меньших размеров и адаптирован к типоразмерам опорных фланцев устьевых арматур скважин на природный битум. Так, время его установки занимает лишь 15 минут.
Превентор уже прошел испытания на скважинах НГДУ «Нурлатнефть», «Ямашнефть», «Елховнефть». Новое оборудование показало свою эффективность. Его могут установить на 4 200 скважинах «Татнефти».
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