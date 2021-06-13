Татарстанские нефтяники изобрели легкий превентор для быстрого ремонта скважин СВН

В бугульминском институте «ТатНИПИнефть» под руководством Управления по ремонту скважин и ПНП и при непосредственном участии Управления по ремонту скважин (УПРС) создали и запатентовали усовершенствованный превентор, устанавливающийся на устья наклонных скважин для сверхвязкой нефти во время их ремонта, сообщает ИА «Девон» со ссылкой на «Нефтяные вести».



Превентор — главная часть противовыбросного оборудования, которое устанавливают на скважине во время ее ремонта. Он нужен для герметизации устья скважины при возникновении ЧС, а еще для обеспечения безопасности персонала во время ремонта, рассказал завсектором ТРС лаборатории эксплуатации и ремонта осложненных скважин «ТатНИПИнефти» Радик Зиятдинов.

Превенторы ­имеют большие габариты, их установление сложное и занимает много времени. К тому же с ними нужно устанавливать переходные катушки, что увеличивает габариты оборудования. Превентор, запатентованный татарстанскими нефтяниками, меньших размеров и адаптирован к типоразмерам опорных фланцев устьевых арматур скважин на природный битум. Так, время его установки занимает лишь 15 минут.

Фото: pikist.com

Превентор уже прошел испытания на скважинах НГДУ «Нурлатнефть», «Ямашнефть», «Елховнефть». Новое оборудование показало свою эффективность. Его могут установить на 4 200 скважинах «Татнефти».

В начале июня ПАО «Татнефть» выиграло торги по покупке крупнейшего в России производства полиэтилентерефталата — калининградской ГК «Экопэт».

Маргарита Головатенко