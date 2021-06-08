Новости недвижимости

02:57 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Татарстанцы равнодушны к домам в курортных регионах

17:50, 08.06.2021 4
Татарстанцы равнодушны к домам в курортных регионах
Фото: oteli-uga.ru

Россиян привлекает недвижимость на курортах

Татарстанцы продолжают интересоваться загородной недвижимостью и решили не ограничиваться одной республикой — с марта по май активно искали дома в курортных регионах России, говорится в исследовании «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»). Однако доля региона в общей структуре спроса по стране составила всего лишь 1,9%, и по этому показателю Татарстан не вошел даже в десятку регионов.

Больше всего курортная недвижимость привлекает жителей Московской области, их запросы составили 17,8% от общей доли в период с 4 марта по 4 мая. Остальные регионы гораздо меньше интересуются покупкой загородного дома. Например, доля находящейся на втором месте Ростовской области составляет всего 8,6%, то есть в два раза меньше.

В целом спрос на этот вид жилья вырос на 22% в Краснодарском крае и на 20% в Крыму, если сравнивать показатели с «пандемийным» маем 2020 года.

Причин такого поведения россиян несколько:

  • недвижимость на курортах является привлекательной инвестицией;
  • поиск возможности совместить домашний офис, благоприятный климат и отдых, так как многие продолжает работать удаленно;
  • неопределенность в вопросе открытия зарубежных туристических направлений.

Вследствие повышения спроса заметно увеличилась и цена: средняя стоимость загородного объекта недвижимости в Краснодарском крае увеличилась на 27%, до 3,8 миллиона рублей, в Крыму — на 20%, до 4,2 миллиона.

Чаще всего россиян в плане покупки интересуют именно дома. В Краснодарском крае на них пришлось 88% спроса, в Крыму — 80%. На втором месте там и там находятся дачи, а замыкают список коттеджи и таунхаусы.

Больше всего спрос вырос на загородную недвижимость в тех городах, где средняя стоимость составляет больше 10 миллионов. Это Геленджик (спрос за год вырос на 36%, средняя стоимость — 14,9 миллиона), Алупка (+33%, 10 миллионов), Ялта (+31%, 26 миллионов), Сочи (+28%, 22,5 миллиона) и Алушта (+25%, 11,6 миллиона). Причем большинство ценников подросло минимум на 20%. А вот на разные объекты курортной загородной недвижимости цены следующие:

РЕГИОН

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДАЧИ, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДОМА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА КОТТЕДЖА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТАУНХАУСА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ

Краснодарский край

1 150 000

3 700 011

16 000 000

7 000 000

Анапа

2 700 000

8 266 940

13 000 000

8 000 000

Геленджик

4 800 000

15 000 000

18 000 000

11 500 000

Новороссийск

2 250 000

5 800 000

10 750 000

4 850 000

Сочи

5 500 000

21 000 000

27 700 000

16 000 000

Туапсе

1 249 000

4 000 000

9 000 000

3 600 000

Крым

1 650 000

4 500 000

8 990 000

8 768 500

Алупка

5 650 000

9 500 000

35 000 000

11 300 000

Алушта

2 500 000

11 650 000

16 000 000

9 999 900

Севастополь

3 200 000

7 000 000

11 000 000

7 500 000

Симферополь

1 800 000

5 700 000

9 700 000

8 000 000

Ялта

28 500 000

25 500 000

14 990 000

Ажиотаж не спадает второй год

Ажиотаж на рынке загородной недвижимости в Татарстане начал наблюдаться в 2020 году. Из-за коронавирусной самоизоляции все потянулись из города на природу, и, как следствие, спрос на дома рекордно вырос — на 60%.

За 2020 год цены на загородное жилье выросли на 11%, теперь дом обойдется покупателю в среднем в 2,1 млн рублей. Подорожала и аренда загородного дома — в 2020 году она составляла 30 тысяч рублей в месяц, что выше показателя 2019 года на 50%.

Фото: wikimapia.org

В этом году бум из-за продолжающейся пандемии коронавируса продолжился — за первые три месяца 2021 года покупкой загородной недвижимости на «Авито» интересовались на 11% чаще, чем год назад, и на 5%, чем за квартал. Вновь зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.

Данные «Авито» подтверждает Росреестр — за три месяца было зарегистрировано 47 242 права на земельные участки, что на 51% больше, чем год назад. За четыре месяца это число уже составляет 71 281 (и тоже +51% к аналогичному периоду прошлого года).

Дарья Пинегина
Недвижимость Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    Татарстанцы у себя дома строят)
    Ответить
  • Анонимно 08 июн
    Какая красота!
    Ответить
  • Анонимно 08 июн
    какой смыслпокупать.лучше каждый год на эти деньги,в турцию летать.
    Ответить
  • Анонимно 08 июн
    Чем выше доход, тем дольше интерес. Москва вне конкуренции.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также