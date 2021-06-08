Татарстанцы равнодушны к домам в курортных регионах

Россиян привлекает недвижимость на курортах

Татарстанцы продолжают интересоваться загородной недвижимостью и решили не ограничиваться одной республикой — с марта по май активно искали дома в курортных регионах России, говорится в исследовании «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»). Однако доля региона в общей структуре спроса по стране составила всего лишь 1,9%, и по этому показателю Татарстан не вошел даже в десятку регионов.

Больше всего курортная недвижимость привлекает жителей Московской области, их запросы составили 17,8% от общей доли в период с 4 марта по 4 мая. Остальные регионы гораздо меньше интересуются покупкой загородного дома. Например, доля находящейся на втором месте Ростовской области составляет всего 8,6%, то есть в два раза меньше.



В целом спрос на этот вид жилья вырос на 22% в Краснодарском крае и на 20% в Крыму, если сравнивать показатели с «пандемийным» маем 2020 года.

Причин такого поведения россиян несколько:

недвижимость на курортах является привлекательной инвестицией;

поиск возможности совместить домашний офис, благоприятный климат и отдых, так как многие продолжает работать удаленно;

неопределенность в вопросе открытия зарубежных туристических направлений.

Вследствие повышения спроса заметно увеличилась и цена: средняя стоимость загородного объекта недвижимости в Краснодарском крае увеличилась на 27%, до 3,8 миллиона рублей, в Крыму — на 20%, до 4,2 миллиона.

Чаще всего россиян в плане покупки интересуют именно дома. В Краснодарском крае на них пришлось 88% спроса, в Крыму — 80%. На втором месте там и там находятся дачи, а замыкают список коттеджи и таунхаусы.

Больше всего спрос вырос на загородную недвижимость в тех городах, где средняя стоимость составляет больше 10 миллионов. Это Геленджик (спрос за год вырос на 36%, средняя стоимость — 14,9 миллиона), Алупка (+33%, 10 миллионов), Ялта (+31%, 26 миллионов), Сочи (+28%, 22,5 миллиона) и Алушта (+25%, 11,6 миллиона). Причем большинство ценников подросло минимум на 20%. А вот на разные объекты курортной загородной недвижимости цены следующие:

РЕГИОН СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДАЧИ, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДОМА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА КОТТЕДЖА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТАУНХАУСА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ Краснодарский край 1 150 000 3 700 011 16 000 000 7 000 000 Анапа 2 700 000 8 266 940 13 000 000 8 000 000 Геленджик 4 800 000 15 000 000 18 000 000 11 500 000 Новороссийск 2 250 000 5 800 000 10 750 000 4 850 000 Сочи 5 500 000 21 000 000 27 700 000 16 000 000 Туапсе 1 249 000 4 000 000 9 000 000 3 600 000 Крым 1 650 000 4 500 000 8 990 000 8 768 500 Алупка 5 650 000 9 500 000 35 000 000 11 300 000 Алушта 2 500 000 11 650 000 16 000 000 9 999 900 Севастополь 3 200 000 7 000 000 11 000 000 7 500 000 Симферополь 1 800 000 5 700 000 9 700 000 8 000 000 Ялта – 28 500 000 25 500 000 14 990 000

Ажиотаж не спадает второй год

Ажиотаж на рынке загородной недвижимости в Татарстане начал наблюдаться в 2020 году. Из-за коронавирусной самоизоляции все потянулись из города на природу, и, как следствие, спрос на дома рекордно вырос — на 60%.

За 2020 год цены на загородное жилье выросли на 11%, теперь дом обойдется покупателю в среднем в 2,1 млн рублей. Подорожала и аренда загородного дома — в 2020 году она составляла 30 тысяч рублей в месяц, что выше показателя 2019 года на 50%.

Фото: wikimapia.org

В этом году бум из-за продолжающейся пандемии коронавируса продолжился — за первые три месяца 2021 года покупкой загородной недвижимости на «Авито» интересовались на 11% чаще, чем год назад, и на 5%, чем за квартал. Вновь зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.

Данные «Авито» подтверждает Росреестр — за три месяца было зарегистрировано 47 242 права на земельные участки, что на 51% больше, чем год назад. За четыре месяца это число уже составляет 71 281 (и тоже +51% к аналогичному периоду прошлого года).

Дарья Пинегина