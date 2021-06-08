Татарстанцы равнодушны к домам в курортных регионах
Россиян привлекает недвижимость на курортах
Татарстанцы продолжают интересоваться загородной недвижимостью и решили не ограничиваться одной республикой — с марта по май активно искали дома в курортных регионах России, говорится в исследовании «Авито Недвижимости» (есть в распоряжении «Реального времени»). Однако доля региона в общей структуре спроса по стране составила всего лишь 1,9%, и по этому показателю Татарстан не вошел даже в десятку регионов.
Больше всего курортная недвижимость привлекает жителей Московской области, их запросы составили 17,8% от общей доли в период с 4 марта по 4 мая. Остальные регионы гораздо меньше интересуются покупкой загородного дома. Например, доля находящейся на втором месте Ростовской области составляет всего 8,6%, то есть в два раза меньше.
В целом спрос на этот вид жилья вырос на 22% в Краснодарском крае и на 20% в Крыму, если сравнивать показатели с «пандемийным» маем 2020 года.
Причин такого поведения россиян несколько:
- недвижимость на курортах является привлекательной инвестицией;
- поиск возможности совместить домашний офис, благоприятный климат и отдых, так как многие продолжает работать удаленно;
- неопределенность в вопросе открытия зарубежных туристических направлений.
Вследствие повышения спроса заметно увеличилась и цена: средняя стоимость загородного объекта недвижимости в Краснодарском крае увеличилась на 27%, до 3,8 миллиона рублей, в Крыму — на 20%, до 4,2 миллиона.
Чаще всего россиян в плане покупки интересуют именно дома. В Краснодарском крае на них пришлось 88% спроса, в Крыму — 80%. На втором месте там и там находятся дачи, а замыкают список коттеджи и таунхаусы.
Больше всего спрос вырос на загородную недвижимость в тех городах, где средняя стоимость составляет больше 10 миллионов. Это Геленджик (спрос за год вырос на 36%, средняя стоимость — 14,9 миллиона), Алупка (+33%, 10 миллионов), Ялта (+31%, 26 миллионов), Сочи (+28%, 22,5 миллиона) и Алушта (+25%, 11,6 миллиона). Причем большинство ценников подросло минимум на 20%. А вот на разные объекты курортной загородной недвижимости цены следующие:
РЕГИОН
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДАЧИ, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ДОМА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА КОТТЕДЖА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТАУНХАУСА, РУБЛЕЙ ЗА ОБЪЕКТ
Краснодарский край
1 150 000
3 700 011
16 000 000
7 000 000
Анапа
2 700 000
8 266 940
13 000 000
8 000 000
Геленджик
4 800 000
15 000 000
18 000 000
11 500 000
Новороссийск
2 250 000
5 800 000
10 750 000
4 850 000
Сочи
5 500 000
21 000 000
27 700 000
16 000 000
Туапсе
1 249 000
4 000 000
9 000 000
3 600 000
Крым
1 650 000
4 500 000
8 990 000
8 768 500
Алупка
5 650 000
9 500 000
35 000 000
11 300 000
Алушта
2 500 000
11 650 000
16 000 000
9 999 900
Севастополь
3 200 000
7 000 000
11 000 000
7 500 000
Симферополь
1 800 000
5 700 000
9 700 000
8 000 000
Ялта
–
28 500 000
25 500 000
14 990 000
Ажиотаж не спадает второй год
Ажиотаж на рынке загородной недвижимости в Татарстане начал наблюдаться в 2020 году. Из-за коронавирусной самоизоляции все потянулись из города на природу, и, как следствие, спрос на дома рекордно вырос — на 60%.
За 2020 год цены на загородное жилье выросли на 11%, теперь дом обойдется покупателю в среднем в 2,1 млн рублей. Подорожала и аренда загородного дома — в 2020 году она составляла 30 тысяч рублей в месяц, что выше показателя 2019 года на 50%.
В этом году бум из-за продолжающейся пандемии коронавируса продолжился — за первые три месяца 2021 года покупкой загородной недвижимости на «Авито» интересовались на 11% чаще, чем год назад, и на 5%, чем за квартал. Вновь зафиксировали эксперты и увеличение стоимости загородного жилья в республике: за квартал цены выросли на 9%, за год — на 4%. На сегодняшний день средняя стоимость недвижимости в этом сегменте составляет 2,5 млн рублей за объект. До 44 тыс. рублей в месяц (в 1,8 раза) выросла за год в Татарстане и аренда загородных домов.
Данные «Авито» подтверждает Росреестр — за три месяца было зарегистрировано 47 242 права на земельные участки, что на 51% больше, чем год назад. За четыре месяца это число уже составляет 71 281 (и тоже +51% к аналогичному периоду прошлого года).
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