В Татарстане смертность в апреле выросла на 11,4% в годовом выражении

В Татарстане за год выросла смертность среди населения — по итогам апреля этого года в республике умерли 3,9 тысячи человек, что на 11,4% больше аналогичного периода 2020-го, когда пандемия уже началась и жители были на карантине, сообщает «Коммерсант».



В апреле 2021-го в республике скончались 3 892 человека, что на 397 человек больше, чем в апреле прошлого года, тогда скончались 3 495 жителей.

В среднем смертность по России увеличилась на 11,6% (168,3 тысячи человек в этом году, годом ранее — 150,9 тысячи человек), В Приволжском федеральном округе (ПФО) рост смертности находится на уровне 13,2%. Прирост смертности по Татарстану за четыре месяца 2021-го к аналогичному периоду 2020-го ниже смертности по стране — 14,6% против 23,1%.

По итогам прошлого года Татарстан был одним из лидеров по показателю роста смертности. Тогда в республике умерли 54,3 тысячи человек. Это меньше на 11,6 тысячи случаев, чем по итогам 2019 года.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане смертность в январе выросла на 20,1% в годовом выражении. В ПФО в январе текущего года умерли 44 487 человек, что на 9 565 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Годовой прирост смертности составил 27,4%.

Маргарита Головатенко