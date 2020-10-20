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Форум «Россия — спортивная держава» будет перенесен в Казань

15:06, 20.10.2020
Форум «Россия — спортивная держава» будет перенесен в Казань
Фото: sportforumrussia.ru

Форум «Россия — спортивная держава» будет перенесен из Екатеринбурга в Казань и состоится осенью 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта.

Изначально форум должен был пройти в Екатеринбурге в начале октября 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Форум «Россия — спортивная держава» — наиболее авторитетная тематическая дискуссионная площадка в стране, учрежденная указом президента РФ в 2009 году. На нем ежегодно выступают более 300 российских и международных спикеров.

Фото: sportforumrussia.ru

Впервые форум прошел с 22 по 25 октября 2009 года в Казани.

Напомним, в конце октября нынешнего года в столице Татарстана пройдет выборная конференция Всероссийской федерации плавания.

СпортОбщество
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