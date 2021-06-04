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Президент ФХР выступил за сохранение Брагина тренером сборной России на ОИ-2022

15:59, 04.06.2021 2
Президент ФХР выступил за сохранение Брагина тренером сборной России на ОИ-2022
Фото: fhr.ru

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выступил в поддержку главного тренера национальной команды Валерия Брагина. По его словам, специалист должен продолжить свою работу и выступить с командой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», — сказал Третьяк в интервью ТАСС.

Фото: fhr.ru

Накануне сборная России по хоккею вылетела с чемпионата мира — 2021 в Латвии на стадии четвертьфинала. Российская команда уступила в овертайме Канаде — 1:2 (от).

Брагин возглавил основную сборную России в июне прошлого года. Вместе с ней он досрочно выиграл хоккейный Евротур за один этап до завершения и провалился на чемпионате мира, не дойдя до медалей.

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СпортХоккей
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    У нас футбольная сборная - чемпион по товарищеским матчам, а хоккейная становится чемпионом по тренировочным турнирам (евротур). А господин Третьяк, со всем уважением к его выдающемуся прошлому, и депутат посредственный, и руководитель федерации такой же, сли считает , что Брагин извлечет какие- то уроки: тапер играет как умеет.
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  • Анонимно 04 июн
    С Зинатулой было тоже
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