Президент ФХР выступил за сохранение Брагина тренером сборной России на ОИ-2022

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выступил в поддержку главного тренера национальной команды Валерия Брагина. По его словам, специалист должен продолжить свою работу и выступить с командой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждем, что тренер скажет», — сказал Третьяк в интервью ТАСС.

Фото: fhr.ru

Накануне сборная России по хоккею вылетела с чемпионата мира — 2021 в Латвии на стадии четвертьфинала. Российская команда уступила в овертайме Канаде — 1:2 (от).

Брагин возглавил основную сборную России в июне прошлого года. Вместе с ней он досрочно выиграл хоккейный Евротур за один этап до завершения и провалился на чемпионате мира, не дойдя до медалей.

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