Ахметзянов из футбольного «КАМАЗа» признан лучшим тренером ПФЛ в мае

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) подвела итоги прошедшего игрового месяца.

Лучшим тренером в группе 4 признан рулевой челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов. Среди игроков звание лучшего завоевал нападающий «автозаводцев» Александр Гаглоев.

Примечательно, что Ахметзянов и Гаглоев удерживают свое лидерство в номинации уже второй месяц подряд.

Лучших игроков ежемесячно определяют главные тренеры команд-участников, а тренеров — руководители клубов, представленных в ПФЛ в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее сообщалось, что тренерскому штабу «КАМАЗа» на зимних сборах поможет Курбан Бердыев.