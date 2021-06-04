Роман Ротенберг о сборной России по хоккею: «Задача — выиграть Олимпиаду в Пекине»

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира по хоккею на стадии четвертьфинала.

По его словам, перед сборной стоит задача выиграть хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине.

«Все, кто приехал на турнир и жил в «пузыре», проделали огромную работу, нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять. Теперь наша задача выиграть Олимпийские игры в Пекине, а что касается сегодняшнего поражения, сложно говорить о какой-то системной ошибке в овертайме 3 на 3. Это сугубо индивидуальное мастерство защитника сборной Канады. Сегодня была равная игра, все игроки отдали все — это 100%», — заявил Ротенберг.

Он также отметил, что сборная России всегда рассчитывает только на победу, поэтому в следующей игре против команды Канады россияне «обязательно победят».

Напомним, ранее российская сборная вылетела с чемпионата мира в Латвии на стадии четвертьфинала. Команда под руководством Валерия Брагина уступила канадцам в овертайме 1:2 (от). Сборная России 10 лет не может выиграть у Канады на чемпионатах мира и Кубке мира. В последний раз россияне побеждали в мае 2011 года (2:1).

«Зачем мы туда поехали вообще»: Россия уступает слабейшей сборной Канады в XXI веке