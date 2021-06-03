Казань войдет в список первых регионов, которые смогут начать переходить на водородный транспорт

Казань войдет в список первых регионов, которые смогут начать переход на водород. Об этом рассказал заместитель главы Минэкономразвития России Илья Торосов.



Торосов считает, что «зеленое» финансирование может стать вариантом ухода от санкций и эффективным механизмом привлечения денег в нацпроекты. Он отметил, что бизнес в Европе и США заинтересован вкладываться в экологию. Одним из экологичных направлений развития экономики является водородный транспорт. Первыми регионами, которые смогут начать переход на водород, станут Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Крым, пишут «Известия».

Водородный легковой транспорт запустят не ранее 2025—2026 годов.

«Но мы понимаем, что водород очень важный для нашей экономики элемент, даже важнее электротранспорта, учитывая большие расстояния нашей страны и ее холодный климат. Водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса», — сказал Торосов.

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани могут появиться электробусы.



Ольга Плешкова