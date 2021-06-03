Казань войдет в список первых регионов, которые смогут начать переходить на водородный транспорт
Казань войдет в список первых регионов, которые смогут начать переход на водород. Об этом рассказал заместитель главы Минэкономразвития России Илья Торосов.
Торосов считает, что «зеленое» финансирование может стать вариантом ухода от санкций и эффективным механизмом привлечения денег в нацпроекты. Он отметил, что бизнес в Европе и США заинтересован вкладываться в экологию. Одним из экологичных направлений развития экономики является водородный транспорт. Первыми регионами, которые смогут начать переход на водород, станут Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Крым, пишут «Известия».
Водородный легковой транспорт запустят не ранее 2025—2026 годов.
«Но мы понимаем, что водород очень важный для нашей экономики элемент, даже важнее электротранспорта, учитывая большие расстояния нашей страны и ее холодный климат. Водородное топливо станет потенциальным ресурсом для авиа, тяжелого транспорта, космоса», — сказал Торосов.
На прошлой неделе сообщалось, что в Казани могут появиться электробусы.
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