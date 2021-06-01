Госдума приняла закон о бесплатной газификации россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о бесплатном подключении населения к газу. Речь идет о поправках в законопроект № 815987-7 — внесли изменения в Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации».

Авторами поправок выступили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Газ будут подводить до границ участка без привлечения средств людей.

фото: wikimedia.org

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил совместно с регионами разработать план газификации поселков, отметив, что за подвод газа люди платить не должны.

6 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал дорожную карту повышения газификации регионов. По планам правительства, к 2030 году газификация российских регионов достигнет показателя 82,9%.

Алексей Нечаев