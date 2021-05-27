«Вильярреал» стал обладателем Лиги Европы, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» в серии пенальти обыграл английский «Манчестер Юнайтед» (2:1 пен) в финале Лиги Европы по футболу.

В основное время матча команды обменялись забитыми голами. На мяч Жерара Морено англичане ответили точным ударом Кавани. После дополнительного времени была назначена серия пенальти, в которой точнее оказались испанцы.

Всего команды провели по 11 ударов с 11-метровой отметки и забили 21 гол — 11:10. Решающим стал промах вратаря «Манчестер Юнайтед» Де Хеа.

Для «Вильярреала» этот трофей первый в истории клуба. Их тренер Унаи Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы (трижды брал кубок с «Севильей») и стал лучшим по этому показателю, обойдя Джованни Трапаттони.

Благодаря победе «Вильярреал» в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.