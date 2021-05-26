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Сборная России обыграла Данию со счетом 3:0 — один из голов забил нападающий «Ак Барса» Воронков

21:47, 26.05.2021
Сборная России обыграла Данию со счетом 3:0 — один из голов забил нападающий «Ак Барса» Воронков
Фото: instagram.com/russiahockey

Сборная России обыграла Данию со счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Заброшенными шайбами отметились нападающий ХК СКА СПб Иван Морозов (40), нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Александр Барабанов (50) и нападающий ХК «Ак Барс» Дмитрий Воронков (57).

Ранее Россия переиграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но проиграла Словакии (1:3).

СпортХоккей
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