Гидрометцентр РТ: дожди в Татарстане прекратятся в четверг, но вернутся в субботу

Гидрометцентр Татарстана представил обзор погоды на ближайшую неделю: к четвергу прогнозируется прекращение дождливой погоды, однако в субботу, 29 мая, вновь ожидаются осадки.

Во вторник, 25 мая, в Татарстане местами пройдут кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют грозы, локально град. Ветер северный, северо-западный. Местами порывы могут достигать 15—20 м/с. Ночные температуры составят +12—17 градусов, дневные — от +18 до +23, на востоке — до +28 градусов.

В среду, 26 мая, ночью в восточных районах республики пройдут дожди, днем существенных осадков не ожидается. Температуры упадут: ночью синоптики прогнозируют +7—12°С, днем от +18 до +23°С.

Фото: Илья Репин (архив)

В четверг и пятницу, 27 и 28 мая, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Температуры ночью составят от +6 до +13 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +19 до +26 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 29 мая, в республике вновь пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, днем +22—27 градусов.



Отметим, что с 25 по 31 мая в республике в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-го класса.

Татьяна Демина