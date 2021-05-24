По схеме с эскроу-счетами построили дома уже на 180 тысяч квартир — это много или мало?

С 2019 года в России по схеме счетов эскроу построено и введено в эксплуатацию 1,5 тыс. многоквартирных домов на 180 тыс. квартир общей жилой площадью 8,9 млн кв. метров. Об этом рассказал сегодня гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.



Напомним, что использование эскроу-счетов для застройщиков, которые привлекают средства дольщиков, стало обязательным с 1 июня 2019 года. Схема пришла на замену обычной схеме долевого финансирования строительства. На эскроу-счетах аккумулируются средства граждан, при этом строительные компании не могут получить эти деньги до сдачи дома. Строительство же ведется на банковские кредиты.

Как рассказал Мутко, больше всего квартир с эскроу построено в Московской области (15,3 тыс. квартир в 54 домах), Татарстане (8,6 тыс. квартир в 68 домах), Краснодарском крае (8,3 тыс. в 83 домах), Челябинской (8 тыс. в 82 домах) и Воронежской (7,9 тыс. в 48 домах) областях.

В настоящее время с использованием проектного финансирования и счетов эскроу возводится еще 5,5 тыс. многоквартирных домов на 1,2 млн квартир общей площадью 57,8 млн кв. метров.



Фото: «Реальное время»

180 тысяч построенных квартир — это:

— Недвижимость стоимостью как минимум в 437,64 млрд рублей, если исходить из утвержденной Минстроем РФ нормативной стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2021 года — 49 173 рубля.

— В 6,13 раза меньше, чем общее число введенных в эксплуатацию квартир в 2020 году, — по данным Росстата, за прошлый год в России сдано 1,1 млн квартир в многоквартирных и жилых домах, включая построенные населением, общей площадью жилых помещений 80,6 млн кв. метров.

— В 12 раз больше, чем за год строят многоквартирных домов в Казани: по данным мэрии города, в 2020 году построено 52 многоквартирных дома площадью 693,4 тыс. кв. м на 14427 квартир.

— В 13,5 раза меньше, чем общий целевой показатель по нацпроекту «Жилье и городская среда» — вводить ежегодно в эксплуатацию по 120 млн кв. м жилья.



— В 9,4 раза меньше, чем выдают в России ипотек в год: в 2020 году было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,4 трлн рублей.

Александр Артемьев