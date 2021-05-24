В Татарстане выявлено 33 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-199, из которых один — завозной, 32 — контактные. В больницы госпитализировано 15 человек, 18 лечатся дома.

За сутки в республике выздоровели семь человек, за весь период пандемии — 18 181 человек.

Всего на 24 мая в республике зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова