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В Татарстане выявлено 33 новых случая COVID-19

11:42, 24.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявлено 33 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-199, из которых один — завозной, 32 — контактные. В больницы госпитализировано 15 человек, 18 лечатся дома.

За сутки в республике выздоровели семь человек, за весь период пандемии — 18 181 человек.

Всего на 24 мая в республике зарегистрировано 21 268 случаев заражения коронавирусом.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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