За сутки в России зафиксировали 8 406 случаев заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 8 406 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 450 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 009 911 человек, а выздоровевших — до 4 624 212 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 319 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 118 801 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Алексей Нечаев