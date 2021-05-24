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За сутки в России зафиксировали 8 406 случаев заражения коронавирусом

11:39, 24.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 406 случаев заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 8 406 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 450 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 009 911 человек, а выздоровевших — до 4 624 212 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 319 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 118 801 человек.

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Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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