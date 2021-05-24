Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии
Сборную России по хоккею на чемпионате мира в Латвии ждет пополнение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В расположение сборной в ближайшее время должны вылететь два игрока из «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Также помочь национальной команде согласился форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ.— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию
Сейчас Федерация хоккея России (ФХР) прорабатывает детали перелета хоккеистов в Латвию и включения их в заявку сборной.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помочь российской команде на ЧМ-2021 не сможет. Хоккеист отказался от участия на турнире, сославшись на накопившиеся у него повреждения и травмы.
Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ— Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021
Напомним, сборная России провела на ЧМ-2021 в Латвии два матча, обыграв Чехию и Великобританию.СпортХоккей
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