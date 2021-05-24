Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии

Сборную России по хоккею на чемпионате мира в Латвии ждет пополнение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В расположение сборной в ближайшее время должны вылететь два игрока из «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Также помочь национальной команде согласился форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов готовы приехать в сборную России для участия в ЧМ.



ФХР прорабатывает детали перелета игроков в Латвию — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

Сейчас Федерация хоккея России (ФХР) прорабатывает детали перелета хоккеистов в Латвию и включения их в заявку сборной.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помочь российской команде на ЧМ-2021 не сможет. Хоккеист отказался от участия на турнире, сославшись на накопившиеся у него повреждения и травмы.

Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ — Хоккей России (@russiahockey) May 24, 2021

Напомним, сборная России провела на ЧМ-2021 в Латвии два матча, обыграв Чехию и Великобританию.