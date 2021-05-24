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Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии

09:54, 24.05.2021
Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ по хоккею в Латвии
Фото: nhl.com

Сборную России по хоккею на чемпионате мира в Латвии ждет пополнение из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В расположение сборной в ближайшее время должны вылететь два игрока из «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Также помочь национальной команде согласился форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Сейчас Федерация хоккея России (ФХР) прорабатывает детали перелета хоккеистов в Латвию и включения их в заявку сборной.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помочь российской команде на ЧМ-2021 не сможет. Хоккеист отказался от участия на турнире, сославшись на накопившиеся у него повреждения и травмы.

Напомним, сборная России провела на ЧМ-2021 в Латвии два матча, обыграв Чехию и Великобританию.

СпортХоккей
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