В Татарстане на строительство межпоселковых газопроводов могут потратить 2 млрд рублей

Газпром в ближайшее время может одобрить программу строительства межпоселковых газопроводов в Татарстане, сообщил сегодня замминистра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев во время конференции, посвященной развитию тарифного регулирования в субъектах РФ.

По его словам, стоимость программы составит свыше 2 млрд рублей и охватит все негазифицированные районы республики. Сейчас уровень газификации в РТ составляет 92%, тогда как в РФ — 71%. Подключение будет проходить бесплатно для населения, уточнил он

Кроме того, предполагается строительство внутрипоселковых газопроводов на 0,9 млрд рублей.

Минибаев уточнил «Реальному времени», что проект разрабатывался с декабря прошлого года до выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, где было дано поручение обеспечить газификацию поселков без платы жителей.