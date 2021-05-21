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В Пермском крае возбудили уголовное дело после ранения педагога учеником лицея

10:59, 21.05.2021 1
В Пермском крае возбудили уголовное дело после ранения педагога учеником лицея
Фото: publicdomainpictures.net

Следственные органы России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство: в пятницу 16-летний ученик ранил педагога ножом, потерпевшую доставили в медучреждение.

Подозреваемого задержали, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы.

На место прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, координирующий работу следственно-оперативной группы, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным СМИ, инцидент произошел в лицее №1 города Березняки.

Маргарита Головатенко
Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Сошлись воедино три фактора: 1) либеральный инклюзив, 2) превращение школы в бюрократического "поставщика услуг", 3) появление нового поколения школьников у родителей-гопников образца восьмидесятых и девяностых годов. На выходе мы получаем неэффективную систему, которая не способна очистить себя от Маугли с интеллектом имбецилов. Вкладываться в последних никто не собирается.
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