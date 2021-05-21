В Пермском крае возбудили уголовное дело после ранения педагога учеником лицея

Следственные органы России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство: в пятницу 16-летний ученик ранил педагога ножом, потерпевшую доставили в медучреждение.



Подозреваемого задержали, с ним работают следователи, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые экспертизы.

На место прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, выехал заместитель руководителя следственного управления СУ СК России, координирующий работу следственно-оперативной группы, сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

По данным СМИ, инцидент произошел в лицее №1 города Березняки.

Маргарита Головатенко