Овечкин забросил 800-й гол за карьеру в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии с «Бостоном» в плей-офф Кубка Стэнли.

Этот гол стал для российского нападающего 800-м за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По этому показателю он вышел на шестое место в лиге, уступая лишь Марку Мессье (803), Яромиру Ягру (844), Бретту Халлу (844), Горди Хоу (869) и Уэйну Гретцки (1016).

730 своих шайб Овечкин забросил в рамках регулярного чемпионата, еще 70 голов стало в его активе в плей-офф.



Сама игра закончилась победой «Бостона» в овертайме 2:3. «Вашингтон» пока уступает в серии со счетом 1:2.

Напомним, в конце регулярного чемпионата Овечкин получил травму и пропустил несколько матчей команды.