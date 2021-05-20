В СПЧ поинтересовались у Минкультуры о возможности проката нового фильма о «Золушке»

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов направил письмо министру культуры Ольге Любимовой, в котором он попросил предоставить информацию о возможности выдачи прокатного удостоверения голливудскому фильму «Золушка».

Фильм уже привлек внимание общественности из-за «гендерно-нейтральной феи-крестной», роль которой исполнил актер Билли Портер.

«В случае принятия положительного решения о выдаче, необходимо разъяснить, каким образом оно будет соответствовать требованиям законодательства РФ», — цитирует ТАСС обращение Кабанова.

Отсутствие какой-либо информации о фильме и сообщении о том, будет ли ему выдано прокатное удостоверение, дает дополнительные поводы для появления фейк-новостей и создания ненужной агрессивной атмосферы, считает член СПЧ.

Премьера фильма состоится в сентябре.