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В новой «Золушке» фея-крестная будет гендерно-нейтральной

19:33, 15.05.2021 1
В новой «Золушке» фея-крестная будет гендерно-нейтральной
Фото: скриншот

В сентябре этого года выйдет новая экранизация «Золушки» на платформе Amazon Prime. Отмечается, что фея-крестная будет гендерно-нейтральной — эту роль сыграет актер Билли Портер.

На опубликованных фото показаны Камила Кабельо и Николас Голицын, играющие Золушку и принца, а также Билли Портер, исполняющий роль феи-крестной.

Алексей Нечаев
Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 май
    -Ну, здравствуй, Золушок!
    -Ну, здравствуй, добрый фей!
    (команда КВН ДГУ, Сергей Сивоха)
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