В новой «Золушке» фея-крестная будет гендерно-нейтральной

Фото: скриншот

В сентябре этого года выйдет новая экранизация «Золушки» на платформе Amazon Prime. Отмечается, что фея-крестная будет гендерно-нейтральной — эту роль сыграет актер Билли Портер.

На опубликованных фото показаны Камила Кабельо и Николас Голицын, играющие Золушку и принца, а также Билли Портер, исполняющий роль феи-крестной.

В сентябре 2021 года выйдет новая экранизация «Золушки» от Sony. В сети появился первый взгляд на фею-крёстную (Билли Портер), саму Золушку (Камила Кабельо) и принца (Николас Голицын). Премьера состоится на Amazon Prime pic.twitter.com/okV8qYWtNc — 2x2 (@2x2tv_ru) May 15, 2021

Алексей Нечаев