Ак Барс Банк приглашает Fintech-стартапы на онлайн-питч-сессию
Питч-сессия проектов Fintech — первое событие всероссийского ИТ-марафона Digital Superhero по поиску и поддержке перспективных российских ИТ-команд.
Мероприятие пройдет в формате онлайн 27 мая 2021 года (16+). Анкету на участие можно заполнить на сайте мероприятия до 23 мая.
К участию приглашаются стартап-проекты по направлениям:
1. Устойчивое развитие (ESG):
• Достижение ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития (SD-KPI 2016—2021);
• Упрощение сбора и систематизации информации для формирования отчета об устойчивом развитии;
• Банковские продукты в сфере устойчивого развития.
2. Research Tools:
• User Experience — улучшение опыта пользователей цифровых каналов банка;
• Customer experience — улучшение опыта взаимодействия с сервисами банка;
• Prospect experience — улучшение опыта взаимодействия потенциальных клиентов банка;
• Human Experience — оценка влияния банка на качество жизни жителей Республики Татарстан и РФ.
3. RiskTech:
• Автоматическая оценка ИЖС
• Дообогащение клиентских данных для задач скоринга;
• Сегментация клиентов для лучшего предложения на основе дообогащенных данных.
Подробнее с требованиями к решениям по каждому из направлений можно ознакомиться на сайте мероприятия.
К участию в мероприятии приглашаются команды, которые имеют работающий продукт и сформированную команду. Эксперты Ак Барс Банка отберут до 20 проектов, которые представят свои решения на питч-сессии.
Лучшим проектам Ак Барс Банк предложит компенсацию расходов до 500 000 рублей на проведение пилотного внедрения. Команды также получат экспертную и менторскую поддержку, возможность получить доступ к инфраструктуре и каналам продаж банка, возможность масштабировать решение после успешного пилотного внедрения, а также фирменный мерч Ак Барс Банка.
Лучшие по итогам проведенных пилотных внедрений команды смогут принять участие в DemoDay форума Kazan Digital Week 2021 в сентябре 2021, где посоревнуются за главный приз — 300 000 рублей.
Справка
Питч-сессии и хакатоны Digital Superhero 2021 будут проходить с мая по сентябрь 2021 года и затронут целый ряд областей применения ИТ: кибербезопасность, fintech, сервисы для бизнеса и госучреждений и другие. Итогом серии мероприятий станет Demo Day форума Kazan Digital Week 2021, где будут представлены лучшие отобранные проекты в рамках всего ИТ-марафона Digital Superhero 2021.
ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление (Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым