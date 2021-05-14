В России разрабатывают меры по борьбе со спам-звонками

Фото: Максим Платонов (архив)

В России разрабатывают технические решения и аналитические алгоритмы, направленные на борьбу со спам-звонками. На сегодняшний день они находятся в высокой стадии готовности

Меры по защите от нежелательных звонков разрабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и операторы связи, пишет ТАСС.

Фото fas.gov.ru

О том, как можно избавить себя от назойливых спамеров — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина