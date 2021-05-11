Медиадиректор «Спартака» Фетисов попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой

Глава медиадепартамента футбольного «Спартака» Антон Фетисов угодил в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс», информацию чуть позже подтвердил пресс-атташе клуба Ярослав Кулемин.

Нападение на сотрудника «Спартака» произошло вечером воскресенья, Фетисов был доставлен в одну из столичных больниц.

«Могу сказать, что детали выясняются. Сейчас открыто уголовное дело. Связано это с профессиональной деятельностью или нет, пока не могу сказать. Как я уже сказал, детали выясняются. Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, периодически общаемся. К сожалению, ему нельзя много разговаривать. Естественно, мы желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Пока это все, что я могу сказать», — сказал Кулемин.

Антон Фетисов. Фото: sport-express.ru

По некоторым данным, Фетисов получил травмы в ходе драки на выходе вместе с женой из кафе. Он попытался разнять дерущихся молодых людей, но был избит одним из участников конфликта.

Напомним, в марте нынешнего года был госпитализирован бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев.