Сегодня в Казани пройдет техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня, 1 мая, в Казани пройдет техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан. Начало мероприятие запланировано на 10.00.

Зона барбекю расположена со стороны улицы Хади Такташ между ресторанами «Пир» и «Пашмир».

Барбекю-пространство состоит из трех пикниковых зон, каждая из которых может вместить максимум шесть человек, включая детей от 3 лет, сообщается в instagram-аккаунте озера Кабан.

Зону для времяпрепровождения необходимо бронировать заранее. Воспользоваться ею можно только на коммерческой основе.



Напомним, это первая в Казани общественная территория для пикника. На территории зоны барбекю можно жарить мясо, рыбу, овощи и сыр, хлеб или зефирки. Нельзя приносить и употреблять спиртные напитки, а также курить табачные изделия. На территории зоны барбекю разжигать огонь можно только в присутствии взрослых — возрастное ограничение 18+. После пикника нужно обязательно убрать за собой весь мусор.



Татьяна Демина