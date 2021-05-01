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Сегодня в Казани пройдет техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан

03:34, 01.05.2021 2
Сегодня в Казани пройдет техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан
Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня, 1 мая, в Казани пройдет техническое открытие барбекю-зоны на набережной озера Кабан. Начало мероприятие запланировано на 10.00.

Зона барбекю расположена со стороны улицы Хади Такташ между ресторанами «Пир» и «Пашмир».

Барбекю-пространство состоит из трех пикниковых зон, каждая из которых может вместить максимум шесть человек, включая детей от 3 лет, сообщается в instagram-аккаунте озера Кабан.

Зону для времяпрепровождения необходимо бронировать заранее. Воспользоваться ею можно только на коммерческой основе.

Напомним, это первая в Казани общественная территория для пикника. На территории зоны барбекю можно жарить мясо, рыбу, овощи и сыр, хлеб или зефирки. Нельзя приносить и употреблять спиртные напитки, а также курить табачные изделия. На территории зоны барбекю разжигать огонь можно только в присутствии взрослых — возрастное ограничение 18+. После пикника нужно обязательно убрать за собой весь мусор.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 май
    Какое романтическое название «зона». Так и располагает к приятному отдыху. Особенно душевно написаны правила пользования на сайте, таким языком, как будто там действительно зона для какого-то дикого контингента. Который обязательно напьётся, все сломает и намусорит. А по другому никак, по мнению организаторов? И на открытом воздухе запрещены курение и алкоголь - «общественное место». Интересно, а ресторан, это какое место? И из мангала дым может идти, а из человека нет… парадокс…
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  • Анонимно 01 май
    Здорово написано про "зону". Только по русски написано, значит эта "зона" только для русских.
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