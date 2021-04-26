Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Авангард»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с датой старта регулярного чемпионата сезона-2021/22. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Ожидается, что новый чемпионат стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Авангард», которые разыграют между собой Кубок Открытия как финалисты плей-офф нынешнего сезона.
Преимущество домашней площадки получит победитель Кубка Гагарина — 2021.
Напомним, сейчас в финальной серии между ЦСКА и «Авангардом» ничья — 2:2.
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