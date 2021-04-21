Новости промышленности

15:09 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В России предложили ввести тарифы на электроэнергию

06:45, 21.04.2021 5
В России предложили ввести тарифы на электроэнергию
Фото: pxhere.com

Для населения в России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. С инициативой выступил Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как пояснил председатель организации Петр Шелищ, ориентировочно на человека в месяц предлагают взять максимум 100 кВтч и плюс 50 кВтч на каждого проживающего с ним. Если в доме есть электроплита, показатель умножается на 1,5.

В союзе предлагают увеличить цену за единицу потребления, если будет превышена норма. Регионам предложено корректировать норматив в зависимости от длины светового дня. Предложено предусмотреть скидку для предприятий, которые расходуют не более нормы.

В организации считают, что прогрессивная шкала поспособствует сокращению электроэнергии и решит проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе. В Минэнерго изданию сообщили, что подобные обращения не рассматриваются министерством.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
ПромышленностьЭнергетикаЭкономикаБюджетОбщество
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    Пускай сначала энергетические компании вернут награбленное за завышенные тарифы, предприятиям так и потребителям! А уж потом выходите со своими предложениями!!!
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    А зачем электричества и так полно производят, куда его потом девать?
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Только содрать с людей деньги, всё как обычно, ничего нового.
    Ответить
  • Анонимно 21 апр
    Интернет - тарифы для юрлиц выше, чем для населения
    Тарифы на газ - для юрлиц ниже, чем для населения
    Тарифы на электроэнергию - выше чем для населения
    Однако, для себя любимых не хотят почему то что-ьо отменять
    Ответить
  • Анонимно 22 апр
    Ну почему именно в России всякие деятели выступают с античеловеческими инициативами. Когда уже введут уголовное наказание за внесение антинародных инициатив. Какие-то умники толкают народ в земллянки со свечами и лучинами...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также