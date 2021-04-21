В России предложили ввести тарифы на электроэнергию

Для населения в России предложили ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию. С инициативой выступил Союз потребителей Российской Федерации (СПРФ), сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации к премьер-министру Михаилу Мишустину.



Как пояснил председатель организации Петр Шелищ, ориентировочно на человека в месяц предлагают взять максимум 100 кВтч и плюс 50 кВтч на каждого проживающего с ним. Если в доме есть электроплита, показатель умножается на 1,5.



В союзе предлагают увеличить цену за единицу потребления, если будет превышена норма. Регионам предложено корректировать норматив в зависимости от длины светового дня. Предложено предусмотреть скидку для предприятий, которые расходуют не более нормы.

В организации считают, что прогрессивная шкала поспособствует сокращению электроэнергии и решит проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе. В Минэнерго изданию сообщили, что подобные обращения не рассматриваются министерством.

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Маргарита Головатенко