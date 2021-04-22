Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть изменен

Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее» может быть дополнен новым словом. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

С предложением изменить девиз выступил президент МОК Томас Бах. Он внес на рассмотрение комитетом предложение добавить к фразе «Быстрее, выше, сильнее» после дефиса слово «вместе».

Идея уже нашла одобрение со стороны Международного комитета Пьера де Кубертена и исполнительного комитета МОК.

Томас Бах. Фото: kremlin.ru

Окончательное решение по изменению олимпийского девиза будет объявлено через три месяца на очередной сессии МОК, после рассмотрения предложения Баха членами комитета. В случае положительного ответа девиз начнет звучать следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал возможным использование российскими спортсменами формы с российским триколором на Олимпийских играх в Токио.