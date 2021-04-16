МОК признал допустимым дизайн формы российских спортсменов для Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) признал возможным использование российскими спортсменами формы с российским триколором на Олимпийских играх в Токио.

«Дизайн формы команды ROC (Russian Olympic Committee) на Олимпийские игры в Токио соответствует установленным и опубликованным положениям», — говорится в заявлении.

В комитете отметили, что российская сторона проектировала форму спортсменов в тесном контакте с представителями МОК и в точном соответствии с регулирующими положениями. Поэтому дизайн с российским триколором может быть использован Россией на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио-2020 и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года.

Форма для российских олимпийцев был создана компанией Zasport и представлена в начале недели. Дизайн формы предполагает размещение российского триколора на всей передней части.