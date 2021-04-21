В Казани на озере Большое Чуйково плавает много мертвой рыбы

Фото: соцсети

На озеро Большое Чуйково в Ново-Савиновском районе Казани, помимо мусора, плавает много мертвой рыбы. Такое сообщение появилось в одном из аккаунтов города в соцсетях.

«На озере Большое Чуйково много меpтвой рыбы», — написал подписчик.

В комментариях сообщили, что это не единственное озеро с мертвой рыбой. Такая же ситуация, по словам пользователей, в парке Урицкого. Также в комментариях отметили, что это может быть вовсе не из-за загрязнений и мусора, а в связи с недостатком кислорода в зимний период.

Фото: соцсети

Напомним, в начале апреля на Сахалине берег океана оказался усыпан тихоокеанской сельдью. По словам руководителя «Экологической вахты Сахалина» Дмитрия Лисицына, это признаки того, что в Холмском районе начали подходить на нерест первые косяки сахалино-хоккайдского стада тихоокеанской сельди.

Маргарита Головатенко