В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали

В Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбудили в отношении неустановленных лиц. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура Высокогорского района РТ.

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В пресс-службе Следкома рассказали, что «нападение собак на мужчину стало возможным ввиду того, что неустановленные должностные лица администрации Высокогорского района, Главного управления ветеринарии РТ и др. допустили нарушение норм действующего законодательства, предписывающего мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных».

Надзорное ведомство уже начало проверку по факту нападения собак на человека. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Высокогорского района.

Ранее стаю бродячих собак увидели в Авиастроительном районе Казани.

Татьяна Леухина