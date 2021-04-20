Новости промышленности

06:09 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Арктике начались учения Северного флота России

04:34, 20.04.2021
В Арктике начались учения Северного флота России
Фото: wikipedia.org

В Арктике начались учения, в которых примут участие боевые корабли, атомные и дизельные подлодки, а также системы ПВО России, сообщили в Минобороны РФ. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На первых этапах учения в повышенные степени боевой готовности приведены органы военного управления Северного флота, объединения и соединения, а также отдельные воинские части флота», — сообщили в министерстве.

Ранее Россия начала контрольные проверки боевой готовности Вооруженных сил. Сообщалось, что 4 048 учений различного масштаба пройдут в апреле, из них 812 двусторонних на 101 полигоне и 520 — на объектах учебно-материальной базы.

Алексей Нечаев
ПромышленностьОПКОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем