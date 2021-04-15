Сбербанк совместно с #Суварстроит запускает программу ипотечного кредитования со ставкой от 2,55% годовых

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и девелопер #Суварстроит совместно запустили ипотечную программу с господдержкой по льготной процентной ставке от 2,55% годовых.

Программа распространяется на покупку квартир в строящихся домах 3.1. «Береза» и 3.2 «Осина» в ЖК «Сказочный лес». Строительство идет в удобной локации — в самом сердце Приволжского района Казани, рядом с РКБ и Березовой рощей. В жилом комплексе уже создана вся необходимая социальная инфраструктура: во дворе новый многопрофильный лицей №186 на 1 224 места, работают два муниципальных детских сада на 440 мест. Рядом удобная транспортная развязка — до центра можно доехать за 15 минут, добраться до международного аэропорта «Казань» — за 10 минут. В шаговой доступности гипермаркет «Карусель» и строительный супермаркет «Леруа Мерлен».

Согласно новым условиям, в период с 15 апреля 2021 года по 30 июня, 2021 года клиенты Сбербанка могут приобрести строящееся жилье в ЖК «Сказочный лес» (застройщик — ООО «Березовая роща») по договору долевого участия по ставке от 2,55% годовых на срок до 20 лет при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости кредитуемого объекта.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Наша задача обеспечить доступным и комфортным жильем жителей Татарстана. Поэтому совместно с нашим надежным партнером #Суварстроит мы снизили процентную ставку программы субсидирования, чтобы предложить максимально выгодные условия для наших клиентов».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»