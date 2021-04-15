«Реал» и «Манчестер Сити» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Определились последние два полуфиналиста Лиги чемпионов по футболу в сезоне 2020/21.

По итогам двухматчевого противостояния в четвертьфинале, в следующий раунд турнира вышли испанский «Реал Мадрид» и английский «Манчестер Сити», обыгравшие «Ливерпуль» и «Боруссию» из Дортмунда, соответственно.

Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов сыграют пары команд: «Реал Мадрид» — «Челси» и «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Первые матчи состоятся 27 и 28 апреля.

Напомним, финальный матч планируется провести 29 мая в Стамбуле, который ранее должен был принять финал Лиги чемпионов в сезоне 2019/20.