В Казани прокурор просит 10 лет за покушение на гендиректора КСК «УНИКС»

Фото: "Реальное время"

В Вахитовском райсуде Казани дошло до прений уголовное дело о покушении на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова. За это преступление 1999 года гособвинитель по делу потребовал для подсудимого лидера ОПС «Хади Такташ» Рината Фархутдинова 10 лет колонии и просил не применять срок давности, сообщает журналист «Реального времени».



Напомним, Фархутдинов, он же Ринтик, уже отбывает пожизненный срок за преступления группировки «Хади Такташ» по приговору Верховного суда РТ от 2002 года. С учетом этого наказания по совокупности представитель прокуратуры просил оставить группировщика в колонии особо режима на пожизненном.

Защита подсудимого настаивала на более мягкой квалификации действий Фархутдинова — не соучастие в покушении на убийство по найму в составе орггруппы, а лишь пособничество покушению на убийство.

Покушение состоялось в ночь на 4 ноября 1999 года — после игры баскетболистов казанского УНИКСа с поляками и банкета. Когда гендиректор УНИКСа сел в служебную «Волгу», друг Фархутдинова Анатолий Новицкий (ныне покойный) преградил дорогу машине и открыл огонь через лобовое стекло. Щербаков получил пять огнестрельных ран, его спасли врачи, водителя не задело чудом. Стрелок убежал, и долгие годы это преступление оставалось нераскрытым. Пока в марте 2020-го в колонии для пожизненно осужденных Ринат Фархутдинов не написал явку с повинной.

Почему Ринтик частично отказался от этой явки с повинной и заявил об оговоре «воскресшего» лидера ОПС «Тукаевские» — в материале «Реального времени».

