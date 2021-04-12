Путин назначил председателей райсудов в Татарстане
Президент России Владимир Путин назначил председателей Пестречинского, Спасского и Альметьевского судов Татарстана. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Председателем Пестречинского районного суда назначен Марсель Ахметшин, председателем Спасского суда — Дмитрий Поляков. Судьей Альметьевского суда стал Ирек Ибрагимов.
Кроме того, Владимир Путин назначил заместителем председателя Арбитражного суда Поволжского округа Игоря Смоленского.
В марте президент России Владимир Путин назначил двух судей в Казани: в Вахитовском и Ново-Савиновском судах.
Стоит отметить, что судья Марсель Ахметшин выносил приговор по делу ГК «Фон».
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