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Путин назначил председателей райсудов в Татарстане

20:42, 12.04.2021
Путин назначил председателей райсудов в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин назначил председателей Пестречинского, Спасского и Альметьевского судов Татарстана. Указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Председателем Пестречинского районного суда назначен Марсель Ахметшин, председателем Спасского суда — Дмитрий Поляков. Судьей Альметьевского суда стал Ирек Ибрагимов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, Владимир Путин назначил заместителем председателя Арбитражного суда Поволжского округа Игоря Смоленского.

В марте президент России Владимир Путин назначил двух судей в Казани: в Вахитовском и Ново-Савиновском судах.

Стоит отметить, что судья Марсель Ахметшин выносил приговор по делу ГК «Фон».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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