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На водоеме в парке в Альметьевске обнаружили нефтяную пленку

23:34, 09.04.2021
На водоеме в парке в Альметьевске обнаружили нефтяную пленку
Фото: eco.tatarstan.ru

В Альметьевске на водоеме в парке «Каскад прудов» обнаружили нефтяную пленку. Экологи отобрали для анализа пробы с водного объекта, а также со стоков ливневой канализации и с колодцев, расположенных вблизи.

«Стоки имеют характерные признаки наличия в них нефтепродуктов», — сообщили инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии РТ. Превышение по нефтепродуктам подтвердили результаты анализа взятых проб.

По данному факту возбуждено административное расследование. Ведется поиск источников загрязнения водных объектов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

В начале апреля в Альметьевском районе РТ около детского оздоровительного лагеря «Орленок» произошел аварийный разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 640 кв. метров. 7 апреля в «Татнефти» сообщили, что в течение одного-двух дней планируют завершить очистку участка.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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