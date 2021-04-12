Татарстан попал в десятку рейтинга по вовлеченности населения в малый бизнес

Татарстан занял восьмое место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — доля работников предприятий в январе — сентябре 2020-го составила 354,3 тыс. человек, то есть 17,4%. Численность работников уменьшилась за год на 5,5%, сообщает «РИА Новости».



В тройку лидеров выбились Санкт-Петербург, Новосибирская и Калининградская области — там на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится более 23% численности рабочей силы. Менее 4% населения в небольших компаниях занимают в Чечне, Тыве и Ингушетии.

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В марте в Госсовете Татарстана предложили обратиться в Госдуму России с инициативой ввести мораторий на налоги для поддержки малого и среднего бизнеса.

Маргарита Головатенко