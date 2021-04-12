Густонаселенный район, своя парковка и выгодные расценки: в ТЦ «Птичий рынок» еще остались площади под аренду

В торговом центре на месте известного в Казани птичьего рынка в Авиастроительном районе предлагают помещения под аренду. Малый и средний бизнес может арендовать площади от собственника под:

Аптеку и аптечный пункт;

Магазин для животных;

Сеть фастфуда;

Магазин товаров народного потребления;

Оказание различных услуг, в том числе банковских, медицинских и др.

Ежемесячно проходимость ТЦ класса А составляет более 50 тысяч человек. Ее обеспечивает густонаселенный район с численностью более 180 тысяч человек и близость к новым ЖК: «Острова», «Новые острова», «Яркий», «Красное яблоко», а также развитая социальная инфраструктура — наличие пяти школ и пяти детсадов. Дополнительный трафик ТЦ обеспечивает тот факт, что он находится на выезде Сухая река — М7, то есть по пути следования к дачам и загородному отдыху казанцев.

В процессе строительства и сдачи новых жилых комплексов ежемесячно трафик растет на 30—35% и, по оценкам аналитиков, в мае превысит 65 тысяч человек.

К комплексу оборудованы удобные подъезды, есть в наличии парковка на 210 мест, а в пяти минутах ходьбы находится станция метро «Авиастроительная».

В ТЦ «Птичий рынок» уже работают такие якорные арендаторы, как «Пятерочка», «Ситилинк», «Мегафон», «Чио-Чио», дискаунтер одежды и обуви. Соседство с федеральными брендами станет еще одним существенным плюсом для новых арендаторов. На прилегающей территории работает шиномонтаж «Пятое колесо» и автокафе «Остановка».

Подробнее узнать о ТЦ «Птичий рынок» и забронировать площадку по выгодным ценам можно по ссылке.

Партнерский материал